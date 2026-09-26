В зоне спецоперации подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и пресекли попытку прорыва украинских боевиков из кольца окружения в районе населенного пункта Первомайское в Добропольском районе. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Александра Савчука.

Бойцы «Центра» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской и штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и пяти бригад Нацгвардии, в том числе «Азова»*.

«В Доброполье подразделения 51-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в западной и восточной частях города. Уничтожены более 35 боевиков и два пикапа», — сказал Савчук.

По его словам, всего за сутки в зоне ответственности группировки потери ВСУ составили до 400 боевиков, боевая бронированная машина и девять автомобилей.

Ранее в Сумской области подразделения группировки «Курск» перешли в наступление, двигаясь в направлении города Сумы.

* Запрещенная в России террористическая организация.