Один человек пострадал при падении обломков БПЛА в Туапсе

В Краснодарском крае при падении обломков БПЛА пострадал один человек, его госпитализировали. Об этом сообщил оперативный штаб Кубани в «Максе» .

«В результате падения обломков БПЛА в Туапсе пострадал один человек. Его госпитализировали и оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — уточнили в оперштабе.

Кроме того, в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание на склоне горе со стороны моря. Пожар оперативно устранили.

На месте происшествия уже работают экстренные и специальные службы.

Ранее Минобороны сообщило, что силы противовоздушной обороны за 12 часов уничтожили 62 украинских беспилотника над Московским регионов, Краснодарским краем, девятью областями страны, а также над Крымом и акваторией Черного моря.