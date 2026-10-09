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    Один человек пострадал при падении обломков БПЛА в Туапсе

    Фото: РИА «Новости»

    В Краснодарском крае при падении обломков БПЛА пострадал один человек, его госпитализировали. Об этом сообщил оперативный штаб Кубани в «Максе».

    «В результате падения обломков БПЛА в Туапсе пострадал один человек. Его госпитализировали и оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — уточнили в оперштабе.

    Кроме того, в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание на склоне горе со стороны моря. Пожар оперативно устранили.

    На месте происшествия уже работают экстренные и специальные службы.

    Ранее Минобороны сообщило, что силы противовоздушной обороны за 12 часов уничтожили 62 украинских беспилотника над Московским регионов, Краснодарским краем, девятью областями страны, а также над Крымом и акваторией Черного моря.

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