При атаке БПЛА на Калужскую область пострадали девять человек

Шапша: силы ПВО сбили 26 БПЛА над Калужской областью, ранены девять человек

В результате налета беспилотников ВСУ в Калужской области пострадали девять человека, пять их них доставили в больницу. Об этом на платформе « Макс » сообщил губернатор Владислав Шапша.

По его словам, всего военные ликвидировали 26 беспилотников над территориями Ферзиковского, Перемышльского и Малоярославецкого муниципальных округов, а также города Калуги.

«К сожалению, девять человек получили ранения, пять из которых госпитализированы и находятся в стабильном состоянии. Медики оказывают необходимую помощь», — написал глава региона.

Губернатор добавил, что в результате атаки повреждения получили частные дома в двух муниципальных округах.

Ранее стало известно, что жертвами ночного удара по территории Белгородской области стала супружеская пара. Еще четверо человек, в том числе ребенок, получили ранения.

Также до этого в Рязанской области после атаки БПЛА загорелась кровля предприятия.