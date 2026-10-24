Обломки БПЛА упали на парковку в Липецке
В Липецке обломки БПЛА упали на парковку, загорелись несколько автомобилей. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
«В Липецке обломки беспилотника упали на парковку на улице Бунина», — уточнил глава региона.
На месте происшествия уже работают оперативные службы. По предварительной информации, обошлось без погибших и пострадавших.
Спустя 10 минут Артамонов сообщил, что возгорание автомобилей на парковке ликвидировали.
Ранее в Брянской области украинские военные атаковали микроавтобус сельскохозяйственного предприятия беспилотником, погибли двое мужчин и еще два человека получили ранения. Медики работают с пострадавшими.
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