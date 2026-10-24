В Ростовской области из-за атаки БПЛА пострадала трансформаторная подстанция

В хуторе Калинин Мясниковского района Ростовской области нарушилось электроснабжение после падения обломков беспилотника. Об этом на платформе «Макс» сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

По его словам, повреждения получила трансформаторная подстанция, без электричества остались 172 частных дома.

На месте происшествия работает аварийная бригада. Специалисты занимаются восстановлением подачи электроэнергии.

«В Ростове в результате падения обломков на территорию одного из филиалов Ростовпассажиртранса повреждены 21 автобус, остекление и крыша здания технического обслуживания. Возгорания нет», — добавил Слюсарь.

Губернатор отметил, что в течение ночи средства ПВО подавили более 80 БПЛА в Мясниковском, Азовском, Чертковском, Милютинском, Шолоховском, Кашарском, Миллеровском, Боковском и Верхнедонском районах, а также в Таганроге и Ростове-на-Дону.

Ранее из-за атаки БПЛА в Ростовской области пострадал местный житель.