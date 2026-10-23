В аэропорту Шереметьево эвакуировали пассажиров из-за воздушной тревоги

Пассажиров в аэропорту Шереметьево эвакуировали из-за воздушной тревоги, объявленной во время угрозы атаки БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.

Людей эвакуировали в том числе и с самолетов. Пассажиры находятся в безопасных укрытиях.

Из-за ограничений расписание рейсов пришлось скорректировать. В аэропорту предупредили, что нужно быть готовыми к более длительным ожиданиям.

Информацию о вылетах и прилетах можно узнать через онлайн-табло и управление бронированием на сайте, мобильное приложение, чат-бот и колл-центр.

Ранее стало известно, что Шереметьево и другие аэропорты Москвы приостановили прием и отправку самолетов. Ограничения ввели в целях безопасности.