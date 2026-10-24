Двое мужчин погибли при атаке БПЛА ВСУ на микроавтобус в Брянской области

В Брянской области украинский беспилотник атаковал микроавтобус, погибли двое мирных жителей. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Егор Ковальчук.

«Еще одна трагедия в брянском приграничье. В селе Борщово Погарского района украинский дрон атаковал микроавтобус сельхозпредприятия. Огромное горе — погибли двое мужчин», — уточнил глава региона.

Губернатор добавил, что при атаке вражеского беспилотника также получили ранения мужчина и женщина. С ними работают медики.

Ковальчук выразил соболезнования родным и близким погибших, отметив, что их семьям окажут необходимую поддержку. Также он пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Ранее украинские неонацисты атаковали Омскую область. Губернатор Виталий Хоценко призвал жителей не паниковать и сообщать обо всех чрезвычайных ситуациях экстренным службам.