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    Двое мужчин погибли при атаке БПЛА ВСУ на микроавтобус в Брянской области

    Фото: РИА «Новости»

    В Брянской области украинский беспилотник атаковал микроавтобус, погибли двое мирных жителей. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Егор Ковальчук.

    «Еще одна трагедия в брянском приграничье. В селе Борщово Погарского района украинский дрон атаковал микроавтобус сельхозпредприятия. Огромное горе — погибли двое мужчин», — уточнил глава региона.

    Губернатор добавил, что при атаке вражеского беспилотника также получили ранения мужчина и женщина. С ними работают медики.

    Ковальчук выразил соболезнования родным и близким погибших, отметив, что их семьям окажут необходимую поддержку. Также он пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

    Ранее украинские неонацисты атаковали Омскую область. Губернатор Виталий Хоценко призвал жителей не паниковать и сообщать обо всех чрезвычайных ситуациях экстренным службам.

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