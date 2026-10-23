Мастер-класс по управлению БПЛА провели для школьников в Павловском Посаде

Мастер-класс по программированию и управлению беспилотными летательными аппаратами провели в школе № 10 имени В. Ф. Быковского 21 октября. Для ребят занятие стало не просто изучением теории, а реальным погружением в мир инженерии и программирования.

Проект по изучению БПЛА для школьников Восточного Подмосковья запустили благодаря грантовой поддержке «Движения первых» и образовательному марафону «Экипаж наследников Победы под Москвой». Занятия проводят педагоги и студенты Государственного гуманитарно-технологического университета. Участвуют в проекте 19 школ региона, в том числе и школа № 10 в Павловском Посаде.

Ученики пятых-восьмых классов осваивают программы «Полетные и полевые истории». В интерактивном формате ребята изучают историю советской военной авиации и танкостроения 1941–1945 годов, 3D-моделирование, учатся уверенно управлять дронами и программировать современные учебные квадрокоптеры

26 и 27 ноября на базе ГГТУ пройдут областные соревнования. Лучшие школьники представят на них Павлово-Посадский округ и будут бороться за победу.