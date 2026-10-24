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    Силы ПВО сбили 125 беспилотников над 13 регионами России

    Фото: РИА «Новости»

    В течение дня 24 октября системы ПВО сработали над 13 регионами России и акваторией Черного моря. Военные уничтожили 125 беспилотников самолетного типа, сообщила пресс-служба Минобороны.

    В период с 08:00 до 20:00 украинские БПЛА засекли над над приграничными Брянской, Белгородской и Курской областями, Крымом и акваторией Черного моря. Их обезвредили также над территорией Самарской, Свердловской, Ульяновской, Челябинской, Тюменской и Омской областей, Пермским краем, Удмуртией и Башкортостаном. В общей сложности силы ПВО перехватили и уничтожили 125 аппаратов.

    Ночью над Россией обезвредили 616 БПЛА. В Омске целью атаки стал логистический центр Ozon, в Ростовской области обломки БПЛА повредили трансформаторную подстанцию. В Крыму из-за аварии на магистральных энергосетях ограничили подачу воды и электричества.

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