Силы ПВО сбили 125 беспилотников над 13 регионами России

В период с 08:00 до 20:00 украинские БПЛА засекли над над приграничными Брянской, Белгородской и Курской областями, Крымом и акваторией Черного моря. Их обезвредили также над территорией Самарской, Свердловской, Ульяновской, Челябинской, Тюменской и Омской областей, Пермским краем, Удмуртией и Башкортостаном. В общей сложности силы ПВО перехватили и уничтожили 125 аппаратов.

Ночью над Россией обезвредили 616 БПЛА. В Омске целью атаки стал логистический центр Ozon, в Ростовской области обломки БПЛА повредили трансформаторную подстанцию. В Крыму из-за аварии на магистральных энергосетях ограничили подачу воды и электричества.