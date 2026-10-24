Более 600 украинских БПЛА сбили ночью в небе над Россией

За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали 616 украинских беспилотников над территорией российских регионов. Об этом сообщили в Минобороны .

Дроны сбивали с 20:00 23 октября до 08:00 24 октября. Атаку отражали над Смоленской, Кировской, Самарской, Саратовской, Пензенской, Рязанской, Тульской, Ульяновской, Тамбовской, Орловской, Липецкой, Курской, Калужской, Воронежской, Волгоградской, Брянской и Белгородской областями.

Также беспилотники уничтожили над Краснодарским краем, Татарстаном, Крымом, Московским регионом и акваториями Азовского и Черного морей.

В Ростовской области дроны повредили трансформаторную подстанцию. В результате более 170 частных домов остались без электричества.

Накануне при ударе ВСУ по заводу в Орловской области пострадали восемь человек. На предприятии началось серьезное возгорание.