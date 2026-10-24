Омскую область атаковали украинские беспилотники
Силы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников на Омскую область. Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко.
Все оперативные службы региона переведены в режим повышенной готовности. Глава области попросил жителей не паниковать и следить только за официальными данными.
«Обо всех чрезвычайных ситуациях сообщайте по номеру 112», — добавил губернатор.
Минувшей ночью силы ПВО уничтожили 616 украинских беспилотников над территорией регионов России.
В Ростовской области БПЛА повредили трансформаторную подстанцию, оставив без электричества более 170 частных домов.
В Крыму после ударов ввели ограничение на подачу электроэнергии и воды из-за аварии на магистральных энергосетях.
Кроме того, из-за беспилотной опасности в четырех аэропортах страны ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Среди них оказались авиагавани Геленджика, Кургана, Тюмени (Рощино) и Саратова (Гагарин).