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    Омскую область атаковали украинские беспилотники

    Фото: РИА «Новости»

    Силы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников на Омскую область. Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко.

    Все оперативные службы региона переведены в режим повышенной готовности. Глава области попросил жителей не паниковать и следить только за официальными данными.

    «Обо всех чрезвычайных ситуациях сообщайте по номеру 112», — добавил губернатор.

    Минувшей ночью силы ПВО уничтожили 616 украинских беспилотников над территорией регионов России.

    В Ростовской области БПЛА повредили трансформаторную подстанцию, оставив без электричества более 170 частных домов.

    В Крыму после ударов ввели ограничение на подачу электроэнергии и воды из-за аварии на магистральных энергосетях.

    Кроме того, из-за беспилотной опасности в четырех аэропортах страны ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Среди них оказались авиагавани Геленджика, Кургана, Тюмени (Рощино) и Саратова (Гагарин).

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