360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Два человека погибли и четверо получили ранения после атаки ВСУ в ЛНР

    Фото: РИА «Новости»

    Два человека погибли и еще четверо пострадали в результате атак ВСУ на территории ЛНР. Об этом заявил глава республики Леонид Пасечник в телеграм-канале.

    «В Беловодском муниципальном округе вражеский БПЛА ударил по грузовому автомобилю, погиб водитель», — сказал он.

    Также ВСУ атаковали гражданское легковое авто на участке дороги Новоайдар — Старобельск. В итоге погиб мужчина, еще один получил ранения.

    В Станично-Луганском и Славяносербском муниципальных округах украинские боевики ударили по грузовым автомобилям. Ранения получили двое мужчин.

    Пасечник выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал выздоровления пострадавшим.

    Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в результате атаки ВСУ в регионе пострадали два человека. В поселке Белая Березка дрон атаковали частный жилой дом. Хозяин получил термические ожоги, его отправили в больницу.

    Кроме того, недалеко от поселка Мамай БПЛА ударил по авто. Водитель получил легкие ранения.

    Читайте также

    Число пострадавших при атаке ВСУ на Курскую область выросло до четырех

    Четыре человека пострадали при атаке БПЛА ВСУ на автобус в ЛНР

    «С танками спутали». Мирошник высмеял атаку ВСУ на мусоровозы в Антраците

    Число пострадавших при атаке ВСУ на Курскую область выросло до четырех

    Четыре человека пострадали при атаке БПЛА ВСУ на автобус в ЛНР

    «С танками спутали». Мирошник высмеял атаку ВСУ на мусоровозы в Антраците