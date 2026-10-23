Два человека погибли и четверо получили ранения после атаки ВСУ в ЛНР

Два человека погибли и еще четверо пострадали в результате атак ВСУ на территории ЛНР. Об этом заявил глава республики Леонид Пасечник в телеграм-канале .

«В Беловодском муниципальном округе вражеский БПЛА ударил по грузовому автомобилю, погиб водитель», — сказал он.

Также ВСУ атаковали гражданское легковое авто на участке дороги Новоайдар — Старобельск. В итоге погиб мужчина, еще один получил ранения.

В Станично-Луганском и Славяносербском муниципальных округах украинские боевики ударили по грузовым автомобилям. Ранения получили двое мужчин.

Пасечник выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал выздоровления пострадавшим.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в результате атаки ВСУ в регионе пострадали два человека. В поселке Белая Березка дрон атаковали частный жилой дом. Хозяин получил термические ожоги, его отправили в больницу.

Кроме того, недалеко от поселка Мамай БПЛА ударил по авто. Водитель получил легкие ранения.