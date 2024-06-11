Выделяемое западными странами оружие и боеприпасы не доходят до простых украинских военнослужащих. Об этом рассказал РИА «Новости» пленный Александр Журавель с позывным Манюня.

Мужчина объяснил, что никто из его сослуживцев не видел этой помощи. Те же артиллеристы продолжали выпускать только по одному-два снаряда.

«Вероятно, что где-то <…> нас обманули. Причем, возможно, даже крепко», — признался он.

Ранее свыше 70 солдат ВСУ попали в плен к российским военнослужащим во время боев за село Берестовое в Харьковской области. Экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон отмечал, что новобранцы в украинской армии быстро погибают или сдаются из-за плохой подготовки. По его словам, украинский конфликт перешел на новый уровень.