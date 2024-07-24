Фейк: подростков в России агитировали бросить школу ради работы на заводах БПЛА

Данные о призыве к подросткам бросать школы и собирать БПЛА оказались фейком

В России открыли набор на обучение специалистов по направлению «Аэронавигация и программирование БПЛА». Информация о том, что из-за дефицита кадров подростков призвали бросить школу и пойти работать на производство дронов, не соответствует действительности.

Фейк

Бывший заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко опубликовал в своем Telegram-канале промо-ролик образовательного центра «Алабуга Политех». Он заявил, что из-за нехватки грамотной рабочей силы в России якобы агитировали подростков бросить школу, обучиться производству дронов и работать на стратегических предприятиях.

Правда

Украинский чиновник исказил информацию. Геращенко опубликовал рекламный ролик «Алабуга политех» о приеме в колледж на базе девятого класса на направление «Аэронавигация и программирование БПЛА».

Обучение в колледже востребовано, конкурс на место составил 25 человек. В «Алабуга Политех» приезжают выпускники школ из разных регионов страны. Образовательный центр предоставляет бесплатное жилье и возможность подработки по специальности во время учебы, а при поступлении с абитуриентами подписывают договоры об оплате обучения предприятиями-заказчики и гарантированном трудоустройстве.

Кроме того, в России производят дроны не только военного назначения. К беспилотным авиасистемам проявляют большой интерес. Например, на Сахалине с 8 по 21 июля прошел проектно-образовательный интенсив «Архипелаг-2024» на эту тему с участием более 3,5 тысячи человек.

В развитии беспилотных систем различного назначения заинтересовано государство. Правительство России предусмотрело скидки при покупке систем отечественного производства.

Таким образом, говорить о том, что в России из-за нехватки специалистов принуждали выпускников девятых классов к обучению производству военных дронов и работе на предприятиях ВПК, нельзя. Геращенко вырвал из контекста ролик колледжа «Алабуга Политех».

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