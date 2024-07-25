Сегодня 17:27 Приговор для Фарион. За что неонацисты казнили украинскую националистку Подполковник Попов: убийцы показали, что смерть Фарион санкционировали власти 0 0 0 Фото: Похороны Ирины Фарион во Львове, 22 июля 2024 года. Anastasia Samoilenko / Global Look Press Мир

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Убийство Ирины Фарион во Львове

Убийцы Ирины Фарион вышли на связь. Неонацисты заявили, что это они напали на украинскую националистку за «разжигание ненависти по языковому принципу». Скорее всего, это не столько признание, сколько сообщение для всех украинцев: «Думайте, что говорите и пишите!»

Кто убил Ирину Фарион Экс-депутата Верховной рады Украины Ирину Фарион убили 19 июля во Львове. По данным следствия, киллер — молодой человек в темных очках и панаме — долгое время караулил жертву и даже разговаривал с ней. Украинские власти сообщили, что предполагаемого убийцу 2006 года рождения задержали в Днепре 25 июля. Правоохранительные органы допустили, что убийство могло быть заказным. Правда, пока они так и не смогли назвать того, кто потратил бы деньги на выстрел в 60-летнюю скандальную националистку. Видимо, поэтому глава МВД Украины Игорь Клименко утверждает, что в деле не исключен «российский след». Однако 25 июля стало известно, что ответственность за смерть Фарион взяла на себя неонацистская организация National-Socialism/White Power*. В качестве доказательства они опубликовали кадры момента убийства и заявили, что совершили его за «разжигание ненависти по языковому принципу» в украинском сообществе.

Фото: Львовские студенты на митинге против Ирины Фарион, надпись на плакате: «Язык объединяет, Фарион ломает», 14 ноября 2023 года. Anastasia Smoliyenko / Global Look Press

Хотели казнить публично Убийца рисковал: его жертва могла закричать, привлечь внимание людей, которые задержали бы стрелка прямо на месте. Но это не остановило киллера, отметил в разговоре с 360.ru бывший оперативный сотрудник РУБОП МВД России по Москве Михаил Игнатов.

Возможно, прежде чем застрелить Фарион, убийца ей что-то сказал. Например, за что и почему ее приговорила к такой казни эта неонацистская организация. Это вариант бахвальства: перед гибелью жертва должна знать, за что умирает. Михаил Игнатов

В пользу этой версии говорит то, что Фарион не стали убивать более простым и безопасным для киллера методом — например, из снайперской винтовки с большого расстояния. Также убийцы могли закрепить взрывное устройство: сделать «растяжку» прямо у двери квартиры, отметил эксперт.

Фото: Жители Львова принесли цветы на место убийства Ирины Фарион, 20 июля 2024 года. Mykola Tys / Global Look Press

Игнатов добавил, что неонацисты могли пойти на убийство ради того, чтобы другим было неповадно вводить смуту из-за языка, особенно когда речь идет о солдатах. Именно для того и задумали публичную казнь. «Шансы найти убийцу всегда есть, особенно при кропотливой оперативной работе. Но на Украине никто так ревностно этим заниматься не будет, там сейчас не до этого — и так каждый день гибнет очень много людей. Поэтому одной Фарион больше, одной меньше… Особенно никто, думаю, этим заморачиваться не будет», — сказал собеседник 360.ru.

Интересно Осенью выяснилось, что Ирина Фарион была членом КПСС — это подтвердили архивы партии. Пламенная украинская националистка долго отрицала такой факт своей биографии, потом заявляла, что «орлицы не отчитываются перед гиенами» и, наконец, в эфире Львовского радио признала, что в 1988 году вступила в компартию СССР «по мотивам карьерного роста». Осенью выяснилось, что Ирина Фарион была членом КПСС — это подтвердили архивы партии. Пламенная украинская националистка долго отрицала такой факт своей биографии, потом заявляла, что «орлицы не отчитываются перед гиенами» и, наконец, в эфире Львовского радио признала, что в 1988 году вступила в компартию СССР «по мотивам карьерного роста».

Сообщение для общества Подполковник запаса, член ассоциации группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов предположил, что способ убийства Фарион был выбран для большего резонанса как некое сообщение нацбатальона «Азов»**, солдат которого погибшая критиковала за использование русского языка и требовала, чтобы они «ехали в Сибирь».

Неонацисты хотят показать, что будут открыто расправляться со всеми, кого они посчитают врагами Украины и своими личными врагами. И бояться им некого и нечего, по крайней мере на украинской территории. Также косвенно они указывают, что это неординарное решение было санкционировано властью. Андрей Попов

По мнению подполковника, обычно подобные акции происходят с молчаливого согласия действующей власти, которая хочет кото-то устранить, но не желает марать руки. Зато исполнители могут быть уверены, что следствие будет вестись патриотично настроенными сотрудниками, которые точно никого не найдут.

«Обществу показали: „Смотрите, человек пошел против наших правил. Не против Украины, не против каких-то там ценностей, а против ‚Азова‘**. Мы предупреждали, говорили, но она вела себя так, как считала нужным. Мы поступили также“», — пояснил Попов. Убийца был уверен в своей безнаказанности. Подполковник также поддержал версию, что для заказчика было важно «передать привет» жертве, чтобы она знала, кто и за что ее убивает. Тем более что для «Азова»** важен символизм, ритуалы и оккультные темы.

Фото: Ирина Фарион на слушаньях Апелляционного суда Львова, 9 мая 2024 года. Anastasia Samoilenko

Думаю, что нацбатальон на какое-то время возьмет паузу и если не найдет другого инфоповода для раскрутки своего имени, то, возможно, опубликует детали убийства: расскажут как все было, как перед смертью огласили приговор. Возможно, «азовцы»** хотят проявить себя как политическую силу. Андрей Попов

Чито известно о NS/WP Группировка National-Socialism/White Power, или «Национал-социализм/Сила белых»*, появилась в России в самом начале XXI века и сначала оттаптывалась на просторах интернета. Но скоро на форуме неонацистов начали появляться видео с избиением людей неславянской внешности. Со временем в руках у отморозков появилось огнестрельное оружие, к 2006 году группировка обзавелась логотипом — кастет в лавровом венке, означающий «переход к более радикальным действиям». Перешли: неонацисты начали убивать невинных людей и устраивать террористические акты, аккуратно протоколируя все это на видео.

Интересно Неонацисты заживо сжигали людей и забивали их до смерти ножами, дубинами, арматурой. Единственная вина жертв была в том, что они были не русскими по национальности, либо бомжами. Также отморозки взрывали памятники и поджигали православные церкви. Благо, к 2016 году правоохранительным органам удалось окончательно угомонить это отребье. Однако в 2020 году они снова всплыли в Telegram. Неонацисты заживо сжигали людей и забивали их до смерти ножами, дубинами, арматурой. Единственная вина жертв была в том, что они были не русскими по национальности, либо бомжами. Также отморозки взрывали памятники и поджигали православные церкви. Благо, к 2016 году правоохранительным органам удалось окончательно угомонить это отребье. Однако в 2020 году они снова всплыли в Telegram.

После начала СВО неонацисты стали находкой для противников России. И скоро NS/WP* начали агитировать россиян поджигать военные комиссариаты и административные учреждения, обещая «царское» вознаграждение — 20 тысяч рублей. Также призывали поджигать и уничтожать автомобили, на которых была замечена буква Z. Весной 2022 года ФСБ объявила об аресте группы неонацистов, которые готовили убийство журналиста Владимира Соловьева по заказу Службы безопасности Украины. Во время обысков у подозреваемых были обнаружены самодельное взрывное устройство, зажигательные гранаты, оружие, патроны, наркотики.

* National-Socialism/White Power — запрещенная в России террористическая организация. **«Азов» — запрещенная в России террористическая организация.