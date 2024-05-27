Более 70 украинских солдат сдались в плен ВС России под Харьковом
Водолацкий: более 70 военных ВСУ сдались в плен в боях за Берестовое в зоне СВО
Свыше 70 солдат ВСУ сдались в плен российским военнослужащим во время боев за село Берестовое в Харьковской области. Об этом ТАСС заявил координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий.
«Более 73 человек сдались в плен», — указал он.
Водолацкий добавил, что освобождение Берестового позволит российским войскам продвинуться к Купянску. По его словам, взятие села облегчит для ВС России освобождение ряда населенных пунктов.
Ранее бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон рассказал, что украинский конфликт перешел на новый уровень. По мнению эксперта, главной задачей российских войск является уничтожение ВСУ, а не захват территорий.
Специалист подчеркнул, что ВС России сначала используют в зоне СВО планирующие бомбы и артиллерию, а затем задействуют БПЛА, танки и живую силу. Джонсон также отметил, что продвижение российских военных не является классическим наступлением.