Тендер на капитальный ремонт Авсюнинской школы объявили в Орехово-Зуеве

Фото: Медиаархив Московской области

Авсюнинскую школу капитально отремонтируют в Орехово-Зуеве. Госзакупку на поиск подрядчика опубликовали в Единой информационной системе. Работы планируют завершить в 2025 году.

Как рассказала глава комитета по конкурентной политике Подмосковья Светлана Журавлева, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит документы и капитально отремонтирует здание. Туда также поставят новое оборудование.

Площадь трехэтажного здания превышает 3,1 тысячи квадратных метров. Его построили в 1971 году.

Ремонт проведут по госпрограмме за счет регионального бюджета.

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