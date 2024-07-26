Тендер на капитальный ремонт Авсюнинской школы объявили в Орехово-Зуеве
Авсюнинскую школу капитально отремонтируют в Орехово-Зуеве. Госзакупку на поиск подрядчика опубликовали в Единой информационной системе. Работы планируют завершить в 2025 году.
Как рассказала глава комитета по конкурентной политике Подмосковья Светлана Журавлева, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит документы и капитально отремонтирует здание. Туда также поставят новое оборудование.
Площадь трехэтажного здания превышает 3,1 тысячи квадратных метров. Его построили в 1971 году.
Ремонт проведут по госпрограмме за счет регионального бюджета.
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