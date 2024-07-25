«Обычное растение». Включение шалфея и мяты в список запрещенных раскритиковали

Россиян предупредили о крупных штрафах за выращивание таких видов растений, как шалфей предсказателей, мята полевая, борщевик Сосновского, мак-самосейка и снотворный, психотрия зеленая, овес пустой, конопля, кокаиновый куст и волчеягодник смертельный. Старший научный сотрудник Астраханского государственного заповедника Наталья Литвинова заявила 360.ru, что такие инициативы создают еще больше проблем.

Непонятный результат

Эксперт напомнила о весенней шумихе, связанной с запретом на выращивание ипомеи трехцветной. Она повсеместно росла на дачах и на обочинах дорог. Отличить сортовую ипомею от трехцветной довольно сложно, это вопрос узкой специализации, подчеркнула Литвинова.

«Далеко не каждый полицейский, который будет осуществлять рейды на факт нарушения законодательства и выращивание этих растений, сможет установить вот так, на взгляд, что это за растение и какой конкретно это вид или сорт», — объяснила специалист.

Это касается большинства насаждений. Существует огромное количество садовых сортов, которые очень похожи на то, что запрещено к выращиванию.

«Как это собираются выяснять — это тоже очень открытый вопрос. Это трудоемко, с не очень понятным результатом. Если поля конопли или поля мака определяются достаточно хорошо, то новые виды, которые туда [в список], так сказать, включают — это создает больше проблем, нежели решение чего-то», — заявила Литвинова.