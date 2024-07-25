«Обычное растение». Включение шалфея и мяты в список запрещенных раскритиковали
Ученая Литвинова: штрафы за выращивание растений создают больше проблем
Россиян предупредили о крупных штрафах за выращивание таких видов растений, как шалфей предсказателей, мята полевая, борщевик Сосновского, мак-самосейка и снотворный, психотрия зеленая, овес пустой, конопля, кокаиновый куст и волчеягодник смертельный. Старший научный сотрудник Астраханского государственного заповедника Наталья Литвинова заявила 360.ru, что такие инициативы создают еще больше проблем.
Непонятный результат
Эксперт напомнила о весенней шумихе, связанной с запретом на выращивание ипомеи трехцветной. Она повсеместно росла на дачах и на обочинах дорог. Отличить сортовую ипомею от трехцветной довольно сложно, это вопрос узкой специализации, подчеркнула Литвинова.
«Далеко не каждый полицейский, который будет осуществлять рейды на факт нарушения законодательства и выращивание этих растений, сможет установить вот так, на взгляд, что это за растение и какой конкретно это вид или сорт», — объяснила специалист.
Это касается большинства насаждений. Существует огромное количество садовых сортов, которые очень похожи на то, что запрещено к выращиванию.
«Как это собираются выяснять — это тоже очень открытый вопрос. Это трудоемко, с не очень понятным результатом. Если поля конопли или поля мака определяются достаточно хорошо, то новые виды, которые туда [в список], так сказать, включают — это создает больше проблем, нежели решение чего-то», — заявила Литвинова.
Хорошо, полезно и здорово
Для специалиста стало загадкой, почему в перечень запрещенных к выращиванию растений внесли мяту полевую. Этот вид всегда был первым среди лекарственных растений. Его можно найти в местах естественного произрастания.
«И всегда это было очень хорошо, полезно и здорово. <…> Мята полевая — это обычное растение, которое повсеместно встречается в низовьях дельты Волги и традиционно употребляется в пище, в составе чаев и содержит разные витамины, тонизирующие вещества. Я не представляю себе, сколько нужно мяты употребить, чтобы получить какой-то особенный эффект», — подчеркнула специалист.
Глобальная катастрофа
В список попали действительно опасные растения, например, волчеягодник смертельный и борщевик Сосновского. Последний содержит фумарины, которые оказывают фотосенсибилизирующее действие на кожу и вызывают ожоги. Литвинова назвала распространение борщевика катастрофой.
«Добровольно человек с борщевиком контактировать не будет. Это если он случайно к нему прикоснется, а потом на солнышке побудет, то в местах прикосновения будут долго не заживающие волдыри, болезненные, со шрамами последующими. <…> Борщевик сам прекрасно стал разрастаться везде, засорять все брошенные сельхозугодья, обочины дорог. И теперь это глобальная огромная проблема, которая привела к созданию карты распространения борщевика по территории России, комплекса мероприятий по борьбе с ним», — объяснила эксперт.
Волчеягодник — ядовитое вещество. При его употреблении проще получить отравление, чем какой-либо противозаконный эффект, добавила Литвинова.
«Если говорить о растениях, то сказать, что есть лекарственное, что есть ядовитое — это вопрос исключительно дозировки и разумности применения. То есть можно и с лекарственного растения получить отравление и очень тяжелые последствия, а можно и с ядовитого получить лекарственный эффект», — заключила ученая.
В заключение она добавила, что конопля и мак содержат наркотические вещества. Их выращивание запретили уже давно.
Россиянам ранее рассказали, как предотвратить ожоги от борщевика. При попадании сока растения на кожу необходимо немедленно стереть его салфеткой до мельчайшей капельки.