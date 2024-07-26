Еще 7 школ паллиативного пациента откроют в Подмосковье в августе
Школы паллиативного пациента откроются в семи городских округах Подмосковья в августе. Родственников тяжелобольных людей научат правильному уходу. Также посетить занятия смогут и соцработники.
Как рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, школы появятся в Егорьевской, Ступинской, Коломенской, Зарайской, Каширской, Воскресенской и Луховицкой больницах.
«Обучение будет проводиться врачами паллиативной медицинской помощи, психологами и специалистами смежных сфер», — добавил Сапанюк.
В ведомстве подчеркнули, что в регионе уже работают четыре подобные школы, а первое занятие в Егорьевской больнице пройдет 26 июля. График и темы следующих занятий можно будет найти на сайте паллиативной помощи Подмосковья.
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