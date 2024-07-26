Тендер на строительство котельной объявили в Щелкове
Конкурс на строительство блочно-модульной котельной объявили в Щелкове. Работы проведут по программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и профинансируют за счет регионального и окружного бюджетов.
Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок.
Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, построить блочно-модульную котельную в деревне Хлепетово городского округа Щелково, а также поставить необходимое оборудования для успешной эксплуатации объекта.
Закончить строительство планируется в 2025 году.
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