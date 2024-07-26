Блогер Влад Кобяков написал песню о Подмосковье

Фото: Unsplash

Популярный видеоблогер Владислав Кобяков написал песню о Подмосковье. Новинку уже можно послушать на разных цифровых платформах.

«Хочу, чтоб стало любовью с тобой это лето». В новой песне Кобяков рассказывает романтическую историю встречи с девушкой, которая происходит в Подмосковье.

В тексте есть строчки про особый воздух Московской области, приятную атмосферу вдали от суеты, фонари. Историю про «девочку в розовом платье», с которой герою хочется обойти «все парки, переулки и мосты» в Подмосковье, можно найти на разных музыкальных платформах.

Влад Кобяков уже давно принимает активное участие в жизни Московской области. Год назад он присоединился к сбору гуманитарной помощи, а зимой отметился на стенде региона на выставке «Россия». Весной блогер поддержал детский футбольный турнир «Кубок доброты».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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