Экс-агент ЦРУ Джонсон: новобранцы ВСУ быстро гибнут или сдаются в плен

Новобранцы в украинской армии быстро погибают или сдаются в плен из-за плохой подготовки. На это указал экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works .

Он отметил, что после базовой 15-дневной подготовки бойцам «повезет, если они продержатся два дня» на линии боестолкновения.

«Во многих случаях их убивают, некоторые сдаются в плен и переходят на сторону России», — подчеркнул Джонсон.

ВС России разгромили контрнаступление ВСУ, что свидетельствует о неадекватности западных программ подготовки, добавил он.

«Это рецепт катастрофы», — сделал вывод Ларри Джонсон.

Ранее стало известно, что украинский солдат, решивший сдаться в плен российским войскам, переплыл Днепр на плоту из связанных между собой пластиковых бутылок. Боец принял решение сложить оружие после того, как его бригаду решили частично перебросить на Харьковское направление.