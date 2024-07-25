Тайна семьи или тайные семьи. Что известно о женах и детях Павла Дурова
Создатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров может оказаться многодетным отцом
Павел Дуров вновь оказался в центре внимания: в интернете пошли слухи, что он скоро станет отцом. Причем ранее предпринимателю приписывали сначала двоих, а потом еще троих детей. Что известно о наследниках создателя Telegram — в материале 360.ru.
Краткая биография ПавлаДурова
Хотя Павел Дуров родился 10 октября 1984 года в Ленинграде, в первый класс он пошел в школу в Турине — там в то время работал его отец, филолог-антиковед. Когда семья вернулась на родину, Павел учился в экспериментальных классах академической гимназии с углубленным изучением всех предметов плюс четыре иностранных языка.
Дуров с отличием окончил гимназию, а затем получил красный диплом (который до сих пор не забрал) филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета по специальности «английская филология и перевод».
Еще во время учебы в вузе Дуров делал некоммерческие интернет-проекты. Но после того как приятель рассказал ему о Facebook* (тогда еще просто площадке для американских студентов), молодой филолог задумал сделать «свое кино». Так, при живом участии старшего брата Николая Дурова, появился «ВКонтакте».
Интересно
Когда «ВКонтакте» раскрутился и обрел популярность даже за пределами России, Павел Дуров стал долларовым миллионером, продал свое детище и уехал из страны. Но перед этим успел запустить новинку — Telegram. Благодаря удобству и простоте (а также массивной рекламе) мессенджер тут же стал популярным.
Сейчас штаб-квартира Telegram располагается в Дубае, Дуров проживает там же. В его активе есть гражданства государства в восточной части Карибского моря Сент-Китс и Невис, ОАЭ, Франции и России.
Совсем недавно хозяин мессенджера удалил все свои аккаунты @onetimeusername, @nerd и @wolf.
Жены Павла Дурова
Дарья Бондаренко
Дуров предпочитает ничего не рассказывать о близких. Однако его однокурсник в документальном фильме «Дуров» заявил, что у основателя «ВКонтакте» есть двое детей-погодок — дочь и сын 2009 и 2010 годов рождения. Их родила теперь уже бывшая жена бизнесмена Дарья Бондаренко.
Бондаренко и Дуров вместе учились в СПбГУ и сообща создавали портал для студентов. Девушка не только занималась на историческом факультете, но и возглавляла информационный комитет студсовета, была главным редактором газеты истфака «Студень».
Сейчас Бондаренко с детьми живет в Барселоне. По подсчетам журнала Forbes, весной 2021 года состояние Дурова оценивалось более чем в 17 миллиардов долларов, так что на каждого из наследников — случись чего — пришлось бы по 8,6 миллиарда.
Ирина Болгар
Следующая претендентка на звание «мать детей Дурова» — Ирина Болгар. У нее два сына и дочь: Даниэль, Давид и Лея. Фотографии этой рыжей троицы в соцсетях женщина непременно сопровождает хэштегом #durov.
Говорят, Болгар родом из Санкт-Петербурга и тоже училась вместе с Дуровым. Известно, что женщина играет на фортепиано, а путешествует исключительно на частных самолетах или яхтах, останавливаясь в роскошных отелях. Неоднократно бывала в Дубае.
Правда, фамильное сходство со знаменитым отцом в детях пока особо не проглядывает. Есть подозрение, что Болгар родила детей от старшего брата Дурова — Николая.
Диана Бако
Последняя на сегодня «подозреваемая» в близких отношениях с Дуровым — участница конкурса «Мисс Венгрия», студентка Гарвардской медицинской школы и хозяйка магазина купальников в самом большом торговом центре Дубая Диана Бако.
По слухам, Дуров и Бако познакомились на закрытой вечеринке. Девушка снималась в одном из клипов рэпера Алишера Моргенштерна*, который жил в Дубае и знаком с Павлом Дуровым. Так бизнесмен, по слухам, и встретился с венгеркой.
Судя по последним фото в соцсетях, Бако беременна. Она пишет, что с нетерпением ждет, когда станет мамой, но при этом отказывается называть имя отца своего ребенка. Девушка никогда подтверждала, что это именно Дуров.
* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.