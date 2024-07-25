25 июля 2024 19:27 Тайна семьи или тайные семьи. Что известно о женах и детях Павла Дурова Создатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров может оказаться многодетным отцом 0 0 0 Фото: Павел Дуров, 11 апреля 2018 года. Pavel Durov / Global Look Press Общество

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Павел Дуров вновь оказался в центре внимания: в интернете пошли слухи, что он скоро станет отцом. Причем ранее предпринимателю приписывали сначала двоих, а потом еще троих детей. Что известно о наследниках создателя Telegram — в материале 360.ru.

Краткая биография ПавлаДурова Хотя Павел Дуров родился 10 октября 1984 года в Ленинграде, в первый класс он пошел в школу в Турине — там в то время работал его отец, филолог-антиковед. Когда семья вернулась на родину, Павел учился в экспериментальных классах академической гимназии с углубленным изучением всех предметов плюс четыре иностранных языка. Дуров с отличием окончил гимназию, а затем получил красный диплом (который до сих пор не забрал) филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета по специальности «английская филология и перевод».

Фото: Павел Дуров, 2016 год. Pavel Durov / Global Look Press

Еще во время учебы в вузе Дуров делал некоммерческие интернет-проекты. Но после того как приятель рассказал ему о Facebook* (тогда еще просто площадке для американских студентов), молодой филолог задумал сделать «свое кино». Так, при живом участии старшего брата Николая Дурова, появился «ВКонтакте».

Интересно Николай Дуров старше Павла на четыре года. В юности он три года подряд выигрывал золото на Международной математической олимпиаде, завоевал три серебряные и одну золотую медаль на Международной олимпиаде по информатике. После вуза Дуров-старший защитил диссертацию в Санкт-Петербургском государственном университете, а вторую докторскую степень получил в Университете Бонна. Злые языки утверждают, что именно Николай создал «ВКонтакте» и Telegram, а Павел — лишь ширма и посредник. Николай Дуров старше Павла на четыре года. В юности он три года подряд выигрывал золото на Международной математической олимпиаде, завоевал три серебряные и одну золотую медаль на Международной олимпиаде по информатике. После вуза Дуров-старший защитил диссертацию в Санкт-Петербургском государственном университете, а вторую докторскую степень получил в Университете Бонна. Злые языки утверждают, что именно Николай создал «ВКонтакте» и Telegram, а Павел — лишь ширма и посредник.

Когда «ВКонтакте» раскрутился и обрел популярность даже за пределами России, Павел Дуров стал долларовым миллионером, продал свое детище и уехал из страны. Но перед этим успел запустить новинку — Telegram. Благодаря удобству и простоте (а также массивной рекламе) мессенджер тут же стал популярным. Сейчас штаб-квартира Telegram располагается в Дубае, Дуров проживает там же. В его активе есть гражданства государства в восточной части Карибского моря Сент-Китс и Невис, ОАЭ, Франции и России. Совсем недавно хозяин мессенджера удалил все свои аккаунты @onetimeusername, @nerd и @wolf.

Жены Павла Дурова Дарья Бондаренко Дуров предпочитает ничего не рассказывать о близких. Однако его однокурсник в документальном фильме «Дуров» заявил, что у основателя «ВКонтакте» есть двое детей-погодок — дочь и сын 2009 и 2010 годов рождения. Их родила теперь уже бывшая жена бизнесмена Дарья Бондаренко. Бондаренко и Дуров вместе учились в СПбГУ и сообща создавали портал для студентов. Девушка не только занималась на историческом факультете, но и возглавляла информационный комитет студсовета, была главным редактором газеты истфака «Студень». Сейчас Бондаренко с детьми живет в Барселоне. По подсчетам журнала Forbes, весной 2021 года состояние Дурова оценивалось более чем в 17 миллиардов долларов, так что на каждого из наследников — случись чего — пришлось бы по 8,6 миллиарда.

Фото: Портрет Павла Дурова на трансформаторной будке во дворе Санкт-Петербурга. Pavel Durov / Global Look Press

Ирина Болгар Следующая претендентка на звание «мать детей Дурова» — Ирина Болгар. У нее два сына и дочь: Даниэль, Давид и Лея. Фотографии этой рыжей троицы в соцсетях женщина непременно сопровождает хэштегом #durov. Говорят, Болгар родом из Санкт-Петербурга и тоже училась вместе с Дуровым. Известно, что женщина играет на фортепиано, а путешествует исключительно на частных самолетах или яхтах, останавливаясь в роскошных отелях. Неоднократно бывала в Дубае. Правда, фамильное сходство со знаменитым отцом в детях пока особо не проглядывает. Есть подозрение, что Болгар родила детей от старшего брата Дурова — Николая.

Фото: Павел Дуров в молодости окружении поклонниц. lukomore. org / Global Look Press

Диана Бако Последняя на сегодня «подозреваемая» в близких отношениях с Дуровым — участница конкурса «Мисс Венгрия», студентка Гарвардской медицинской школы и хозяйка магазина купальников в самом большом торговом центре Дубая Диана Бако. По слухам, Дуров и Бако познакомились на закрытой вечеринке. Девушка снималась в одном из клипов рэпера Алишера Моргенштерна*, который жил в Дубае и знаком с Павлом Дуровым. Так бизнесмен, по слухам, и встретился с венгеркой. Судя по последним фото в соцсетях, Бако беременна. Она пишет, что с нетерпением ждет, когда станет мамой, но при этом отказывается называть имя отца своего ребенка. Девушка никогда подтверждала, что это именно Дуров.

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