Бывший агент ЦРУ заявил о переходе украинского конфликта на новый этап

В украинском конфликте началась новая фаза. Такое мнение выразил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Мы вступили в новую фазу боевых действий. <…> Это продвижение вперед [российской армии], но это не классическое большое наступление», — сказал он.

Главная цель российских войск, как отметил бывший агент ЦРУ, не территориальные приобретения, а ликвидация находящихся на передовой украинских подразделений. Джонсон уточнил, что ВС РФ сначала планируют сделать это при помощи артиллерии и планирующих бомб. Затем в ход пойдут беспилотники, танки и живая сила.

Украинский президент Владимир Зеленский признал сложное положение для ВСУ на Покровском направлении. Он сообщил, что там идут тяжелые бои. А накануне стало известно, что российские войска освободили населенный пункт Берестовое под Харьковом.