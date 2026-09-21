Военная стратегия Украины состоит в создании гуманитарной катастрофы вручную за средства ЕС. Об этом в беседе с ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

«Это создание вручную гуманитарной катастрофы. К сожалению, мы это видим: Херсонская, Запорожская области, часть ДНР и ЛНР, некоторые территории Белгородской области. Это стратегия, которую Украина примерила на себя и активно использует», — сказал он.

По словам Мирошника, западные государства активно спонсируют достижения военно-промышленного комплекса Украины. У киевского режима появилось высокотехнологичное оружие в огромном количестве, он направил его на совершение преступлений и терроризм.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что главы европейских стран спонсируют терроризм киевского режима.