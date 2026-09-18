Депутат ГД Чаплин обратил внимание на четкость работы участка УИК в Коломне

Он уточил, на участке УИК нет очередей, голосование проходит в спокойном режиме и в присутствии наблюдателей.

«Сегодня в ледовом дворце, который является гордостью нашего города, я проголосовал на выборах депутатов в Государственную думу, в Областную думу и в Коломенский совет депутатов», — рассказал Чаплин.

По его словам, в округе все участки открылись вовремя, на них тщательно следят за обстановкой. Депутат добавил, что в дни голосования каждый житель определяет, каким станет округ и вся страна.

Выборы депутатов Госдумы и Мособлдумы проходят с 18 по 20 сентября. Проголосовать можно как на участках, так и через интернет. Президент Владимир Путин отдал свой голос через Дистанционное электронное голосование из своего рабочего кабинета в Кремле.