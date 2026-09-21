Кадыров набрал 99,85% голосов на выборах главы Чечни

Действующий глава Чечни Рамзан Кадыров после обработки 100% протоколов одержал победу на выборах главы республики с 99,85% голосов. Об этом следует из данных на сайте ЦИК .

Следом за Кадыровым идут Халид Накаев от КПРФ и Исмаил Денильханов от «Справедливой России», они набрали по 0,05%.

Кадыров руководит Чечней с апреля 2011 года. Глава республики участвовал в выборах от партии «Единая Россия».

В результате подсчета более 90,74% бюллетеней четыре партии преодолевают порог в 5% и попали в Государственную думу по спискам.

По данным ЦИК на утро 21 сентября, «Единая Россия» получила на выборах 57,86% голосов по партийному списку, КПРФ — 13,84%, ЛДПР — 8,9%, «Новые люди» — 7,94%, «Справедливая Россия» — 4,95%.

Итоговая явка на ДЭГ составила 90,87%. В Минцифры отмечали, что дистанционно проголосовали 3,6 миллиона россиян.