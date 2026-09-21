Путин встретится с лидерами фракций по итогам выборов в Госдуму

Президент России Владимир Путин по итогам выборов в Государственную думу проведет встречу с лидерами фракций. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Конечно, он всегда это делает. В какой форме будет на этот раз, мы сообщим», — отметил он.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что Украина попытками ударов по российской столице пыталась сорвать выборы, но у нее ничего не получилось.

Ранее стало известно, что «Единая Россия» на выборах набрала 57,82% голосов избирателей после обработки 94,21% протоколов. Второй идет КПРФ с 13,81%, тройку замкнула ЛДПР с 8,96%, за ними следуют «Новые люди» с 7,97% и «Справедливая Россия» с 4,96%.

Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что в Евросоюзе заранее составили заявление о якобы недействительности парламентских выборов в России.