Американский журналист Такер Карлсон заявил, что западные элиты раздражены борьбой российских властей с олигархами и отношением президента Владимира Путина к православию. Об этом он заявил в интервью ведущему программы Going Underground на телеканале RT Афшину Раттанзи.

«Первое — это изгнание олигархов. Получение контроля… Как вы знаете, Советский Союз распадается в 1991-м. Немедленно происходит захват контроля над государственными отраслями десятком человек в целях собственного обогащения. Они становятся сильнее государства», — пояснил он.

Карлсон напомнил, что Путин пришел к власти 26 лет назад и многих из них прогнал. С тех пор обиженные олигархи финансируют антипутинскую PR-кампанию.

Кроме того, западные элиты, включая американские, раздражены из-за того, что Путин поддерживает традиционное христианство. Если человек больше верен Богу, чем государству, то это становится угрозой для тоталитарных целей лидеров Запада. Ведь существуют вещи, которые люди отказываются принимать, если вера их запрещает.

Ранее Такер Карлсон объяснил, что Киев террористическими атаками на территорию Россию пытается заставить Путина отреагировать на эти провокации и перейти к эскалации.