Слуцкий проголосовал на выборах депутатов Госдумы

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий отдал свой голос на выборах депутатов Государственной Думы IX созыва. Он пришел на избирательный участок в школе № 1236 имени С. В. Милашенкова.

Парламентарий отметил, что традиционно голосует на этом УИК на протяжении десятилетий. Слуцкий отправился на участок вместе со своей матерью — Натальей Генриховной Кабаковой.

На участке лидера ЛДПР встретил общественный деятель, внук бывшего президента Франции Шарля де Голля Пьер де Голль.

«Для меня знаково сегодня отдать свой голос вместе с мамой. Это традиция с тех пор, как я впервые голосовал в восемьдесят восьмом году за тех, кто впоследствии стал народными депутатами СССР», — отметил парламентарий.

Он заявил, что от выборов зависит то, как сложится будущее страны. Политик призвал изучить программы партий, а затем отдать свой голос.

Воскресенье — заключительный день голосования на выборах. Помимо депутатов ГД, россияне выбирают региональные парламенты. В 11 регионах жители также голосуют за губернаторов.