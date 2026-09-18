Более миллиона россиян уже проголосовали на выборах депутатов ГД через ДЭГ

Свыше миллиона россиян уже отдали голоса через интернет на выборах депутатов Госдумы девятого созыва. Это следует из информации на сайте дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

На выборах депутатов ГД через ДЭГ по федеральному округу выдали 1 069 881 бюллетень, приняли 1 047 342 бюллетеня, по одномандатным избирательным округам выдали 1 069 866 бюллетеней, приняли — 1 030 125.

В дистанционном формате свои голоса отдали примерно 25% от общего числа избирателей, зарегистрированных на электронное голосование.

Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и совмещенные с ними выборы начались 18 сентября. Голосование будет идти три дня — вплоть до 20 числа.

В Московском регионе в 08:00 открылись избирательные участки. В Подмосковье более 732 тысяч жителей подали заявление на участие в ДЭГ, также 143 тысячи жителей проголосуют не по месту прописки.