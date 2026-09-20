Жены бойцов СВО проголосовали на выборах в Подольске

В Подольске жены бойцов специальной военной операции принимают активное участие в голосовании на выборах. Они считают, что таким образом выполняют свой гражданский долг.

Руководитель волонтерского движения «Ангелы фронта» Кристина Грек рассказала, что занимается передачей гуманитарной помощи на фронт. Она назвала голосование важным событием для россиян.

«Каждый человек должен оставить свой голос. Мой муж на фронте тоже проголосовал», — добавила она.

Руководитель Комитета семей воинов Отечества Светлана Мясина пришла на избирательный участок вместе с детьми.

«Пусть старший ребенок сразу узнает, что в нашей стране есть право голоса», — подчеркнула она.

В воскресенье в России начался последний день голосования на выборах в Государственную думу IX созыва.

Россияне могут выбрать в бюллетене 10 партий. Жители 11 регионов отдают голоса за губернаторов, в 39 субъектах проводятся выборы местных парламентов. В региональных 10 столицах также проводят муниципальные выборы.