Путин и Моди отправились на форум БРИКС в одной машине
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди после двусторонних переговоров поехали на Деловой форум БРИКС в одном автомобиле. Эти кадры показал индийский телеканал NDTV.
Как отмечает издание, лидеры таким образом продолжили традицию автомобильной дипломатии.
Главы государств отправились на форум на бронированном лимузине Aurus Senat, принадлежащем российскому президенту.
Этот автомобиль ранее попадал в заголовки индийских СМИ, когда Путин и Моди вместе ездили на нем во время саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае в 2025 году.
Президент России прибыл в Нью-Дели с рабочим визитом утром в пятницу, 11 сентября, для участия в саммите БРИКС. В Индии он пробудет до 13 сентября. Помимо переговоров с Моди и Делового форума, глава государства обсудит с другими лидерами объединения ключевые вопросы сотрудничества и проведет ряд двусторонних встреч.