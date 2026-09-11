Путин и Моди отправились на форум БРИКС в одной машине

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди после двусторонних переговоров поехали на Деловой форум БРИКС в одном автомобиле. Эти кадры показал индийский телеканал NDTV .

Как отмечает издание, лидеры таким образом продолжили традицию автомобильной дипломатии.

Главы государств отправились на форум на бронированном лимузине Aurus Senat, принадлежащем российскому президенту.

Этот автомобиль ранее попадал в заголовки индийских СМИ, когда Путин и Моди вместе ездили на нем во время саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае в 2025 году.

Президент России прибыл в Нью-Дели с рабочим визитом утром в пятницу, 11 сентября, для участия в саммите БРИКС. В Индии он пробудет до 13 сентября. Помимо переговоров с Моди и Делового форума, глава государства обсудит с другими лидерами объединения ключевые вопросы сотрудничества и проведет ряд двусторонних встреч.