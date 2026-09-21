Песков заявил, что Россия рассчитывает на возобновление переговоров по Украине

Российская сторона рассчитывает, что удастся возобновить трехсторонние переговоры по урегулированию украинского кризиса. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его процитировал ТАСС .

«Мы надеемся, что все-таки выйдем на возобновление трехсторонних переговоров», — сказал официальный представитель Кремля.

Песков отметил, что сейчас прогресса в вопросе возвращения к трехсторонним переговорам Россия — США — Украина не наблюдается.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия готова как к двусторонним, так и к трехсторонним переговорам по украинскому кризису. По его словам, в Кремле никогда не отказывались от диалога, однако больших иллюзий насчет предложений переговоров не питают.