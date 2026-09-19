Явка на выборах составила на 14:07 по московскому времени составила 32,87%

Явка на выборах в депутатов Государственной думы на 14:05 по московскому времени составила 32,87% избирателей. Об этом сообщили на сайте Центризбиркома.

В России с 18 по 20 сентября проходят выборы в Государственную думу, а в ряде регионов — в местные органы власти. Участки работают с 8:00до 20:00.

Также граждане могут изъявить свою волю онлайн — с использованием системы дистанционного электронного голосования. Еще до полудня 19 сентября этой возможностью воспользовались более 75% зарегистрированных избирателей.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова, напомнила, что в случае сбоя при электронном голосовании гражданин может посетить избирательный участок и отдать свой голос очно.