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    Явка на выборах составила на 14:07 по московскому времени составила 32,87%

    Ilya Moskovets/URA.RU
    Фото: Ilya Moskovets/URA.RU/www.globallookpress.com

    Явка на выборах в депутатов Государственной думы на 14:05 по московскому времени составила 32,87% избирателей. Об этом сообщили на сайте Центризбиркома.

    В России с 18 по 20 сентября проходят выборы в Государственную думу, а в ряде регионов — в местные органы власти. Участки работают с 8:00до 20:00.

    Также граждане могут изъявить свою волю онлайн — с использованием системы дистанционного электронного голосования. Еще до полудня 19 сентября этой возможностью воспользовались более 75% зарегистрированных избирателей.

    Председатель Центризбиркома Элла Памфилова, напомнила, что в случае сбоя при электронном голосовании гражданин может посетить избирательный участок и отдать свой голос очно.