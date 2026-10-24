В четырех аэропортах России ввели ограничения на полеты

В аэропортах Геленджика, Кургана, Тюмени и Саратова ввели ограничения на полеты

В аэропортах Геленджика, Кургана, Тюмени (Рощино) и Саратова (Гагарин) ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщили в Росавиации .

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — добавили в ведомстве.

Вылет и прием самолетов прекратили в 10:58 по московскому времени. Однако в 11:23 авиагавань Саратова снова начала работать в штатном режиме. Остальные аэропорты пока остаются под действием ограничений.

Накануне в Москве из-за атаки украинских беспилотников задержали более 340 рейсов. Часть самолетов, летевших в столицу, увели на запасные аэродромы, в аэропорты Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.

Из-за воздушной тревоги из Шереметьева эвакуировали пассажиров как из здания авиагавани, так и из самолетов. Спустя некоторое время ограничения сняли, и люди смогли вернуться обратно.