ТАСС: под Павлоградом уничтожили почти 20 бойцов полка «Шквал» ВСУ

В Павлограде Днепропетровской области в результате удара по пункту временного размещения бойцов полка «Шквал» ликвидированы почти 20 человек. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По данным источника, атаку провели беспилотниками «Гербера-Сикер». Кроме уничтоженных бойцов, есть тяжело раненные.

Сейчас на месте удара идет разбор завалов. Другие обстоятельства операции не уточняются.

Также военные сообщили, для чего украинское командование стянуло под Орехов значительные силы бойцов «Азова»*.