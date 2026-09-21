Пушилин рассказал о продвижении российских войск к Доброполью

Пушилин: российские войска приблизились к Доброполью с двух направлений

Российские войска продвинулись к Доброполью с южного и северо-восточного направлений. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в беседе ТАСС .

Пушилин отдельно отметил роль населенного пункта в снабжении украинских подразделений, расположенных в районе Краматорска и Славянска.

«Через Доброполье проходит основная со стороны Днепропетровской области трасса снабжения для краматорско-славянской агломерации», — уточнил глава региона.

По этому маршруту противник мог перевозить личный состав, боеприпасы, топливо, продовольствие и другие ресурсы для гарнизона.

До этого российские войска продвинулись на отдельных участках Запорожской области и ДНР, а также усилили давление на крупнейший по площади огневой котел СВО в Харьковской области.