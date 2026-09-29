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    Сенатор Волошин назвал сумму репараций, которые должен Киев за потери в ДНР

    Сенатор Волошин: Киеву нужно заплатить более 1 трлн руб. репараций за потери ДНР

    Фото: РИА «Новости»

    Украина должна выплатить более одного триллиона рублей в виде репараций за разрушения в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил сенатор России Александр Волошин в беседе с ТАСС.

    «Для Донбасса безопасность — это не только отсутствие боевых действий, но и возможность человеку спокойно жить в своем доме, работать, учить детей, не бояться за будущее», — сказал он.

    Волошин назвал тему репараций более чем своевременной. Определяя размер суммы, он опирался на данные СК России — это более одного триллиона рублей.

    «Это цена разрушений и страданий, которые понес Донбасс», — сказал сенатор.

    Он отметил, что после прекращения огня необходимо обеспечить разминирование, восстановление инфраструктуры, возвращение людей в свои дома, ремонт домов и больниц.

    Ранее телеведущий Владимир Соловьев спрогнозировал полное освобождение Донбасса в 2026 году.

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