Сенатор Волошин назвал сумму репараций, которые должен Киев за потери в ДНР

Сенатор Волошин: Киеву нужно заплатить более 1 трлн руб. репараций за потери ДНР

Украина должна выплатить более одного триллиона рублей в виде репараций за разрушения в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил сенатор России Александр Волошин в беседе с ТАСС .

«Для Донбасса безопасность — это не только отсутствие боевых действий, но и возможность человеку спокойно жить в своем доме, работать, учить детей, не бояться за будущее», — сказал он.

Волошин назвал тему репараций более чем своевременной. Определяя размер суммы, он опирался на данные СК России — это более одного триллиона рублей.

«Это цена разрушений и страданий, которые понес Донбасс», — сказал сенатор.

Он отметил, что после прекращения огня необходимо обеспечить разминирование, восстановление инфраструктуры, возвращение людей в свои дома, ремонт домов и больниц.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев спрогнозировал полное освобождение Донбасса в 2026 году.