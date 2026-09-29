ВС России освободили села Крейдянка и Веселое Поле

Российские военные взяли под контроль село Крейдянка в Харьковской области и Веселое Поле в ДНР. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Крейдянку заняли бойцы группировки войск «Север», Веселое Поле — военные «Центра».

Ранее в ведомстве сообщили, что подразделения «Запада» уверенно удерживают позиции в Редкодубе, Ямполе, Новомихайловке и Новом Донецкой Народной Республики.

Накануне российские военные освободили села Нововодяное в ДНР и Уланово в Сумской области.

Ночью российская армия нанесла групповой удар по объектам инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ. Высокоточным оружием поразили в Киевской области локомотивное депо с оборудованным складом крылатых ракет FP-5 «Фламинго», ЦОД «Бимобайл» и «Парковый», терминал «Белогородка», где производили и хранили БПЛА самолетного типа.