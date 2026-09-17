Участники СВО посетили центр реабилитации «Ритм» в Мытищах

Сотрудники администрации Мытищ и участники специальной военной операции посетили центр протезирования и реабилитации «Ритм». Медицинское учреждение играет важную роль в восстановлении пациентов после ампутаций.

Центр «Ритм» специализируется на изготовлении индивидуальных протезов верхних и нижних конечностей любой сложности, включая протезы для голени, бедра, предплечья и плеча. Процесс создания протезов включает в себя тщательную подготовку, которая начинается с консультации и выявления потребностей пациента. Затем проводится адаптация протеза под анатомические особенности человека. Только после этого создается финальная версия изделия из высокопрочных материалов.

Центр начал свою полноценную работу в марте 2026 года и на сегодняшний день является одним из двух действующих филиалов организации, головной офис которой находится в Казани.

«Мы понимаем, что человек, приехавший на протезирование, не должен отвлекаться на стресс, связанный с поиском жилья или логистикой, поэтому предоставляем пациентам квартиры рядом с центром и обеспечиваем их транспортом, что позволяет человеку полностью сосредоточиться на реабилитации под присмотром профессионалов», — рассказал руководитель мытищинского филиала Марсель Валиев.

Сейчас бесплатное протезирование проходят около 20 человек. Услуги оказываются за счет средств Социального фонда России посредством электронных сертификатов.