Ночью над Ростовской областью уничтожили около 10 БПЛА

Около 10 БПЛА уничтожили в Ростовской области прошедшей ночью. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в «Максе» .

По его словам, информация о пострадавших и последствиях на земле уточняется.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область около десятка БПЛА уничтожены в Ростове-на-Дону, Миллеровском и Азовском районах», — написал он.

Накануне силы ПВО уничтожили 328 беспилотных летательных аппаратов за ночь на регионами России. ВСУ пытались атаковать Курскую, Брянскую, Белгородскую, Орловскую, Калужскую, Тульскую, Ростовскую и Рязанскую области, а также Московский регион, Краснодарский край и Дагестан.