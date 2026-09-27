Пушилин обвинил Украину в саботаже восстановления ДНР

Украина регулярно предпринимает комплексные действия, чтобы осложнить руководству Донецкой Народной Республики процесс восстановления территорий, освобожденных от боевиков ВСУ. Об этом ТАСС сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, киевский режим препятствует развертыванию систем жизнеобеспечения и коммуникаций.

«Противник предпринимает меры, чтобы было больше сложностей, связанных с восстановлением населенных пунктов», — отметил Пушилин.

Глава ДНР добавил, что власти республики контролируют потребности мирных жителей, спасенных из зоны боевых действий.

«По каждому человеку известно, где находится, в каком состоянии, какая помощь требуется: документы и решение бытовых вопросов», — подчеркнул он.

Ранее Пушилин рассказал, что освобождение Доброполья в ДНР создаст для украинских боевиков новые проблемы. Через этот населенный пункт шло снабжение боевиков в Краматорско-Славянской агломерации.