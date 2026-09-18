Сбивают 95%. Аксенов раскрыл масштабы налетов БПЛА ВСУ на Крым

Аксенов рассказал об отражении 95% атак БПЛА ВСУ на Крым

Украинские войска ежедневно совершают массовые налеты беспилотников на Крымский полуостров. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала «Крым 24» .

Атаки продолжаются последние три-четыре месяца. Каждый день в небе над регионом фиксируют не менее 70 украинских беспилотников разных типов.

При этом подавляющее большинство таких аппаратов российские средства ПВО уничтожают. Власти республики задействуют не только дежурные отряды, но и мобильные огневые группы. Свою лепту вносят комплексы радиоэлектронной борьбы.

Военные и сотрудники силовых ведомств работают в плотной связке. Совместные действия позволяют обеспечивать безопасность жителей и гостей региона. Сбивать удается как минимум 95% украинских беспилотников.

В сентябре 2026 года стало известно о том, что ВСУ неудачно провели испытания перехватчиков для реактивных БПЛА.