МО: дроноводы «Ланцетами» сожгли М119 и M109 Paladin в Запорожской области

В Запорожской области российские разведчики уничтожили «Ланцетами» и ударными беспилотниками американскую буксируемую гаубицу М119, артустановку САУ M109 Paladin и две САУ «Богдана». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны.

В военном ведомстве уточнили, что расчеты разведывательных БПЛА обнаружили перемещение буксируемой гаубицы М119. Ее сопровождал грузовик с боеприпасами.

«По выявленной позиции нанесли удары операторы ударных БПЛА и расчет барражирующего боеприпаса „Ланцет“. Попадания вызвали детонацию боекомплекта, в результате которой были уничтожены гаубица M119 и находившийся рядом грузовой автомобиль», — сообщили в Минобороны.

Также российские военные обнаружили и поразили замаскированные в укрытиях в лесополосах Paladin и две САУ «Богдана».

Ранее главред и издатель журналов Ultimate Defence и Global Aviator Майк де Виллерс назвал российские «Ланцеты» одними из лучших в мире беспилотников и оружием XXI века.