Медпомощь потребовалась 17 взрослым и трем детям после атаки ВСУ на Подмосковье

В результате атаки ВСУ на Московскую область медицинская помощь потребовалась 20 жителям, включая троих детей. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев в телеграм-канале .

По его словам, 15 пострадавших госпитализировали.

«Особое внимание сейчас — детям. В Раменском округе пострадали двое подростков 14 и 15 лет. У них травмы головы, у девочки также перелом ключицы и травмы плеча и кисти», — написал глава региона.

Оба ребенка находятся в Подольской детской больнице, их готовят к переводу в Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля.

В Раменском пострадали шестеро взрослых, один из них в тяжелом состоянии. В Люберцах двое мужчин получили осколочные ранения. В Ленинском округе мужчина и женщина получили травмы ног.

В Домодедове пострадали пятеро, в их числе 11-летний ребенок — ему госпитализация не потребовалась. В Котельниках медпомощь оказали двум мужчинам. В Орехово-Зуевском округе и в Раменском не обошлось без жертв, погибли два человека.