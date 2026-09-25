Очередную партию гумпомощи отправили в зону СВО из Воскресенска

Из Воскресенска отправили очередную партию гуманитарной помощи. Часть груза направят военнослужащим в зону специальной военной операции, а часть — в детский дом в Донецке.

Партийцы и сторонники «Единой России» приняли участие в сборе, погрузке и отправке груза. Для воспитанников детского дома собрали канцелярские принадлежности: краски, карандаши, альбомы, тетради, ручки, пеналы и другие необходимые вещи. Также в коробки положили игрушки и разнообразные игры.

В составе груза для бойцов — продукты питания, медицинские принадлежности, предметы гигиены, маскировочные сети, окопные свечи, подушки и многое другое. Эти вещи необходимы не только для выполнения боевых задач, но и для обустройства быта.

«Каждый боец должен знать: мы ценим их работу и стараемся сделать все, чтобы она была чуть легче. Победа куется не только на фронте, но и здесь, в тылу, где каждый готов внести свой вклад. Спасибо всем, кто участвует в сборе помощи и не остается в стороне. Вместе мы сильнее», — сказал глава муниципалитета, секретарь местного отделения «Единой России» Алексей Малкин.