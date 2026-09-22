Омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская провела встречу с бойцами СВО в госпитале

В одном из военных госпиталей Подмосковья состоялась встреча участников специальной военной операции с уполномоченным по правам человека Ириной Фаевской и военным прокурором Солнечногорского гарнизона Александром Пустовым. Об итогах визита сообщила пресс-служба омбудсмена.

В мероприятии также приняли участие представители регионального филиала фонда «Защитники Отечества». Военнослужащим разъяснили действующие федеральные и региональные меры поддержки, на которые они имеют право.

«Настроение у ребят хорошее, настрой боевой. Вопросов было много, в основном касались выплат, предоставления жилья и другие. На все вопросы дали устные разъяснения, а те, которые требуют детального рассмотрения, взяли обращения в письменном виде. В госпитале условия максимально комфортные, чувствуется индивидуальный подход к каждому пациенту, хочется пожелать нашим ребятам крепкого здоровья, чтобы они поскорее восстановились», — сказала Ирина Фаевская.

По словам омбудсмена, налажено тесное взаимодействие с коллегами из других регионов, поэтому жители любой точки страны могут обратиться за помощью.

Направить обращение можно через форму «Обратиться к Уполномоченному» на официальном сайте или почтой России по адресу: 143082, Московская область, Одинцовский городской округ, деревня Раздоры, Рублево-Успенское шоссе, 1-й километр, дом № 1, корпус А.