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    Число пострадавших при ракетной атаке ВСУ на Ельц увеличилось до 6

    телеграм-канал губернатора Липецкой области Игоря Артамонова
    Фото: телеграм-канал губернатора Липецкой области Игоря Артамонова

    В Липецкой области чисто пострадавших при ракетной атаке ВСУ на промзону в Ельце увеличилось до шести. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов.

    Глава региона отметил, что навестил в больнице пострадавшего мужчину, работающего термистом на предприятии. Осколок попал ему в бедро. Мужчину прооперировали, он идет на поправку.

    «Всего к настоящему моменту за медицинской помощью, кроме Дмитрия, обратились еще пять человек. Двое — с отравлением продуктами горения», — уточнил Артамонов.

    Еще два человека получили поверхностные порезы и одной сотруднице предприятия оказали помощь на дому из-за обострения хронического заболевания.

    Артамонов ранее сообщил, что при атаке ВСУ погиб сотрудник охраны. Он выразил соболезнования родным и близким погибшим, добавив, что его семье окажут всю необходимую помощь.

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