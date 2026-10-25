Число пострадавших при ракетной атаке ВСУ на Ельц увеличилось до 6

В Липецкой области чисто пострадавших при ракетной атаке ВСУ на промзону в Ельце увеличилось до шести. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов .

Глава региона отметил, что навестил в больнице пострадавшего мужчину, работающего термистом на предприятии. Осколок попал ему в бедро. Мужчину прооперировали, он идет на поправку.

«Всего к настоящему моменту за медицинской помощью, кроме Дмитрия, обратились еще пять человек. Двое — с отравлением продуктами горения», — уточнил Артамонов.

Еще два человека получили поверхностные порезы и одной сотруднице предприятия оказали помощь на дому из-за обострения хронического заболевания.

Артамонов ранее сообщил, что при атаке ВСУ погиб сотрудник охраны. Он выразил соболезнования родным и близким погибшим, добавив, что его семье окажут всю необходимую помощь.