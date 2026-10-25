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    При ударе по промзоне Ельца погиб охранник

    Фото: РИА «Новости»

    В результате ракетной атаки на Липецкую область погиб сотрудник охраны одного из предприятий в промышленной зоне Ельца. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

    «Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего. Это тяжелая утрата. Семье будет оказана вся необходимая помощь», — заявил глава области.

    Также пострадала женщина — фельдшер медицинского пункта. По предварительным данным, она получила ранение бедра. Ее доставили в больницу, врачи оказывают ей помощь.

    Сотрудников предприятия оперативно эвакуировали. Артамонов призвал жителей строго соблюдать правила безопасности и не игнорировать сигналы оповещения.

    Ранее во время разбора завалов на заводе в Орле после ракетной атаки ВСУ обнаружили тело четвертого погибшего. Также спасатели сейчас ищут еще одного человека, который мог остаться в здании в момент обрушения.

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